"Mon lit sera à moi dans 5 ans" : louer ses meubles, est-ce vraiment avantageux ?

Pour essayer de dépenser moins, il est désormais possible de louer ses meubles. L'avantage, c'est de ne pas avancer de fortes sommes, mais aussi de pouvoir changer de style régulièrement. Pour autant, est-ce une vraie bonne affaire ?

Jordan Navion, habitant de l'Ain, est un adepte de la location longue durée. Son lit dans lequel il dort depuis un an, par exemple, ne lui appartient pas. "Il est à moi dans cinq ans", dit-il dans la vidéo du JT de 13H ci-dessus. Pour acquérir ce sommier et son matelas d'une valeur totale de 6000 euros, Jordan a en effet choisi la location avec option d'achat. Ainsi, il paye un loyer de 85 euros par mois pendant six ans, et à l'issue de cette période, il devra encore régler 302 euros pour garder le produit et en devenir propriétaire. "L'avantage d'avoir quelque chose de lissé sur la mensualité, c'est qu'on garde la trésorerie pour faire autre chose. Acheter une voiture, éventuellement acheter des meubles pour la maison", explique ce convaincu.

"Rendre le confort accessible"

Et cette formule séduit déjà 20% des clients du magasin Maliterie de Beynost (Ain). "La mensualisation, en fait, va rendre accessible le confort. Donc, par définition, on n'est plus restreint à une enveloppe", souligne Michel Charles, son directeur. Même les grandes enseignes se lancent dans la location longue durée. À l'image de But. Par exemple, "le modèle Phénix qui est à 1 399 euros, vous avez la possibilité de le louer pendant 72 mois avec une mensualité à 34,49 euros", souligne Jean-Denis Nebout, le directeur du magasin de Saint-Priest (Rhône).

En revanche, ici, pas d'option d'achat. Après la location, le canapé doit être restitué au magasin pour être revendu d'occasion ou recyclé. Même s'il est tâché ou abîmé, le client n'a aucune pénalité à payer. Certains sont conquis. "C'est bien pour des étudiants qui restent deux, trois ans pour leurs études", avance une retraitée. Tandis qu'une mère de famille trouve que "ce n'est pas inintéressant". "C'est vrai que parfois, on garde le mobilier quelques années et on aime bien changer", précise-t-elle.

Louer un meuble, est-ce pour autant rentable ? Neuf, un matelas peut être vendu jusqu'à 1 569 euros. Il coûtera au total 1 688 euros après 60 mois de location. Quant à un canapé vendu 799 euros, il coûtera 1 300 euros après 48 mois de location. Avant de vous engager, il est donc préférable de prendre le temps de comparer les prix. N'hésitez pas non plus à demander toujours un devis.