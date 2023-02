VIDÉO - Vêtements : les secrets des marques à petits prix

Pour proposer des prix toujours plus bas, tout commence dès la conception des habits. Avant même d'être dessiné, chaque nouveau vêtement doit respecter une grille tarifaire bien précise. Ainsi, chez le numéro un des ventes, Kiabi, pour un T-shirt pour enfant avec une seule couleur d'imprimés, le prix sera de 2,50 euros, tandis qu'il passe à 3,50 euros avec plusieurs couleurs d'imprimés, et à 6 euros quand paillettes et sequins viennent agrémenter le modèle. Charge ensuite aux stylistes et modélistes de ne jamais dépasser ces prix.

Pour y parvenir, ces derniers ont plus d'une astuce à leur disposition : utiliser moins de tissu en transformant des manches en trois quarts, en ajoutant une échancrure dans le dos ou encore en supprimant des poches, mais aussi réduire le nombre de boutons sur les chemises, utiliser le même tissu pour plusieurs des vêtements et publics différents. Objectif : commander de plus gros volumes et ainsi négocier de meilleurs prix auprès des fournisseurs. Avec un prix moyen par article très attractif de 7,70 euros, le résultat est sans appel.