VIDÉO - Pouvoir d'achat : le bon plan des magasins qui rachètent vos vêtements

Se rendre en magasin, non pas pour acheter mais pour vendre ses vieux vêtements. Depuis deux mois, à Lyon, les Galeries Lafayette proposent de racheter vos vieux vêtements contre une carte-cadeau. Un bon moyen pour Olivia de vider son placard. "Ce tee-shirt, je dois l’avoir depuis au moins dix ans et je ne le mets plus du tout, donc autant que ça serve. Quand on ramène nos vêtements, on a une estimation tout de suite et on repart directement avec notre carte-cadeau qui nous permet de faire nos achats dès le jour même dans le magasin", explique Olivia.