Pouvoir d’achat : oui, certains prix baissent !

Il faut avoir l'œil pour les dénicher. À côté de la majorité des produits dont les prix augmentent, quelques-uns sont en baisse. Le prix du jambon, de la lessive, des couches et des soins pour bébés a diminué depuis un an. La baisse n'est pas très importante. Côté hygiène, le prix des couches culotte a baissé de près d'1,56%, celui de la lessive de 2,28% et des soins pour bébé de moins d'1%.