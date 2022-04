Pouvoir d'achat : pourquoi le prix des conserves s’envole

Dans cette usine du Sud-ouest, on met en boîte du cassoulet. Problème : tous les ingrédients coûtent aujourd'hui plus cher à commencer par le canard. "Le stock est un peu vide puisque nous sommes en pleine crise de la grippe aviaire. Tout ce qui est pénurie, ça se paye un peu plus cher", explique le directeur industriel Alexandre Guevaer. Pour faire des économies, l'usine a augmenté la production d'une autre recette : le cassoulet au porc. C'était sans compter la guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'élevage porcin. "On va avoir un impact sur le prix d'achat. On était sur une base de l'ordre de 1,25 euro le kilo de carcasse, on est là sur des bases de 1,67 euro".