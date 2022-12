Pouvoir d'achat : voici toutes les aides que vous pouvez toucher en décembre

En vigueur depuis 1998, la prime de Noël est versée directement par Pôle emploi ou la Caisse des allocations familiales, pour les bénéficiaires des minima sociaux. Le nombre d'enfants dans le foyer fait partie des critères pour déterminer le montant de cette prime, qui est comprise entre 152 et 442 euros. À partir du 20 décembre, douze millions de ménages vont recevoir automatiquement un chèque énergie exceptionnel. Les montants de cette aide évoluent entre 100 et 200 euros, là encore selon la composition et les revenus du foyer.