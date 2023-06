VIDÉO - Prix des courses : le panier de TF1 entrevoit (enfin) une baisse

Notre ticket de caisse va-t-il enfin baisser dans les prochains mois ? "Oui, on amorce une phase de descente de l'inflation et d'accalmie sur les prix, nous répond Emily Mayer, experte de la consommation à l'institut Circana. Les prix ne progressent plus. Certes, ils sont bien plus élevés aujourd'hui qu'il y a un an, mais au moins, il n'y a plus d'augmentations". Des baisses de prix pourraient être visibles en rayon dès septembre, mais cela dépendra en grande partie des négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels.