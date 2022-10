Pouvoir d’achat : quand les œufs remplacent la viande

Y a-t-il un risque pour la santé à se passer de certaines protéines animales et les remplacer par des œufs ? Nous avons posé la question au Dr Corinne Chicheportiche-Ayache, médecin nutritionniste. Elle nous a expliqué que l'œuf est une protéine idéale. Si l'œuf est la protéine la moins chère, son prix a aussi sérieusement augmenté et fait un bon de 15 à 20% en moyenne depuis un an. En cause, là encore, l'énergie et la flambée des céréales, notamment le blé, le maïs et l'orge, qui sont indispensables à l'alimentation des poules.