Pouvoir d'achat : quelles mesures d'urgence attendez-vous ?

Le deuxième sujet concerne le prix de l'alimentaire. Tout a augmenté. Certains produits sont en hausse de plus de 10% dans les rayons. La plupart des habitants aimeraient alors un blocage de prix. Leur troisième préoccupation est le salaire. Il y a ceux qui gagnent un peu plus que le Smic et qui ont du mal à joindre les deux bouts en ce moment. Puis, il y a les retraités modestes. Les chantiers pour améliorer le pouvoir d'achat sont vastes. Mais une chose est sûre, les Français veulent des actions concrètes et immédiates pour leur vie quotidienne.