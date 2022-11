VIDÉO - Rayons vides en grande surface : un phénomène qui s'amplifie, parti pour durer

Parmi les articles les plus souvent absents des rayons : les eaux gazeuses. 14% des produits de ce secteur sont absents des rayons. Sa cause est spécifique : le n°1 du marché, le géant de l'agroalimentaire Danone, pratique une hausse des prix que certaines enseignes ont refusée.

Viennent ensuite - ou plutôt ne viennent plus - les sauces froides, comme la moutarde ou le ketchup : 10% manquent à l'appel. Pour la moutarde, c'est la graine qui est rare sur le marché. Récoltes mauvaises au Canada et en France, quasi-absentes en Ukraine et en Russie, tout concourt pour cette pénurie, qui devrait durer. Le ketchup souffre quant à lui de la conjonction d'une mauvaise météo pour les récoltes de tomates, et de la hausse des prix des engrais et des carburants.