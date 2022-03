Pouvoir d'achat : réparer au lieu de racheter

Mais, vous pouvez vous-même devenir réparateur. Dans cet entrepôt à Elancourt (Yvelines) qui vend des pièces détachées, on l'a bien compris. Des pièces de petits électroménagers coûtent 20 euros en moyenne. Depuis peu, les salariés font aussi des vidéos tutoriels sur Internet. Une manière d'inciter les clients à passer commande sur les sites, comme l'explique Olivier De Montlivault, président-fondateuer de SOS Accessoire. Face à des demandes toujours plus importantes, l'entreprise a décidé de déménager dans un entrepôt quatre fois plus grand dans les prochaines semaines.