Pouvoir d'achat : une addition plus salée au restaurant ?

Jusqu'à 2 euros de plus par plats. Le restaurant "Coco's dinner" à Fleurieu-sur-Saône (Rhône) n'a pas d'autres choix que d'augmenter ses tarifs à la carte face à la hausse des prix des matières premières. "On n'a pas le choix. En fin de mois, on ne boucle pas. Ce n'est pas possible de pouvoir payer la marchandise plus chère qu'on la vende", explique le gérant, Christophe Schmidt.