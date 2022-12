Pratique et au coin de la rue, le succès national du relais colis

Comme elle, ses clients cherchent à maintenir leur niveau de vie. Sur les étagères, 90% des colis proviennent du marché de l'occasion : "j'utilise beaucoup les sites de deuxième main", "c'est pratique, maintenant, c'est un deuxième mode de vie".

Personne ne s'étonne plus de récupérer ses colis chez le garagiste, par exemple. "Le flux client est multiplié par trois", raconte Julien, le propriétaire des lieux. Son espoir, c'est de fidéliser sur son garage les clients qui viennent pour les colis. En quête de nouveaux clients et d'un complément de revenu, plus de 30 000 commerces font office de point relais.