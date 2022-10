Premiers prix : moins chers et aussi bons ?

Entre des lasagnes premier prix à 2,99 euros et celles d'une grande marque à 4,80 euros, soit 100 % plus chère, les consommateurs que nous avons croisés choisissent sans hésiter le second produit issu des grandes enseignes. Mais en regardant en détails la liste des ingrédients, la recette et les quantités sont strictement identiques. Les lasagnes sortent de la même usine.