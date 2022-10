VIDÉO - Presque plus une goutte de carburant à Lille : notre équipe a mis 2 heures pour en trouver

Défi du jour : trouver du carburant à Lille, alors que les ruptures de stock se multiplient dans les stations-services de France sous l'effet des remises attractives de certaines d'entre elles et d'un mouvement de grève dans des raffineries. Il est 9h et notre équipe part en direction de la station-service la plus proche, à 1,5 km. Chou blanc : un ruban rouge et blanc barre son accès. Deux kilomètres plus loin, une deuxième est également fermée : plus une goutte de carburant. Nous nous rendons à la dernière station du centre-ville. Pas de prix affichés mais en l'absence de barrière, certains tentent leur chance… là aussi sans succès : les pompes sont indisponibles. "Il vous reste combien ?", demande notre journaliste à un conducteur déçu. "Deux trois barres à peu près, de quoi faire l’aller-retour aujourd’hui mais pour demain ça va être compliqué", soupire-t-il. "Il n’y a rien, je ne peux pas aller travailler", répond un autre.

Dans ces circonstances, les automobilistes essaient d'être solidaires en échangeant leurs informations. "Il reste peut-être à voir celle porte des Postes", tente l'un d'eux. "Elle est fermée depuis deux-trois jours", lui répond un compagnon d'infortune.