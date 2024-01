VIDEO - Prix de l'alimentaire : dernière ligne droite pour les négociations commerciales

Les enseignes de la grande distribution et les PME ont jusqu'à ce lundi 15 janvier 2024 pour clôturer leurs négociations. Comment se sont passées ces discussions dans un contexte où l'inflation commence à ralentir ?

Dernières heures de discussions pour les petits industriels. Les PME et les ETI ont jusqu'à ce lundi 15 janvier 2024 pour clôturer leurs négociations commerciales avec les enseignes de la grande distribution. Si ces dernières ont lieu chaque année pour déterminer les conditions de vente (prix d'achat, place en rayon, calendrier promotionnel...) d'une large part des produits vendus en grandes surfaces, et s'achèvent habituellement au 1er mars, les entreprises doivent exceptionnellement s'entendre plus rapidement cette année sur les conditions de vente pour 2024.

Le gouvernement a pour rappel en effet fait voter en novembre une loi pour avancer de quelques semaines la fin de la période de négociations entre les distributeurs et leurs fournisseurs, espérant une répercussion plus rapide en rayon des baisses de certains prix de gros, huiles ou blé par exemple. La date butoir pour les plus gros fournisseurs est quant à elle fixée au 31 janvier.

"Le principe d'une négociation c'est de demander plus"

D'ici une semaine, les cartons de Rémy Groussard, confiseur artisanal, garniront ainsi les rayons des grandes surfaces. Pour se maintenir à flot, Rémy a dû négocier avec la grande distribution et c'est dans son bureau que tout s'est joué. Il a eu une première prise de contact auprès d'un géant de la distribution.

"Entre novembre 2022 et novembre 2023, on a une augmentation de 57 % de la valeur boursière du sucre", la matière première principale de ce fabricant, explique ce dernier dans le reportage en tête de cet article. S'il proposait 5 % à 6 % d'augmentation, ce sera finalement 3 % à 4 %. Il se dit satisfait.

"Le principe d'une négociation c'est de demander plus que ce que l'on veut obtenir à la fin donc on commence toujours un peu plus haut", rappelle Olivier Dauvers, expert selon lequel les hausses ne devraient pas être aussi importantes.

En attendant, certaines enseignes de la grande distribution sortent leurs armes et dénoncent publiquement certaines marques jugées trop gourmandes en retirant les produits de leurs rayons.