VIDÉO - Inflation : dans l’habillement aussi, on bloque les prix

Vous vous en êtes peut-être déjà rendu compte : dans le textile aussi, les prix ont augmenté, entre 5% à 10%. Alors, face à la hausse, certains consommateurs ont changé leurs habitudes d’achat. Une mère de famille nous confie ainsi n'acheter, désormais, "quasiment que de la seconde main, que ce soit les tennis de marque, les vêtements de marque. C'est trop cher en magasin. Avant, on arrivait à payer un pantalon entre 20 et 25 euros. Là, on arrive sur 39 / 49 euros". "Nous, on fabrique aussi, maintenant, on coud", indique une autre consommatrice.