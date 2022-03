Prix des carburants : le litre de gazole en baisse de 35 centimes dès lundi ?

"C'est un marché fou. Je ne le comprends pas. (...) J'ai annoncé une flambée en début de semaine et aujourd'hui le marché se retourne", a-t-il expliqué, prédisant une baisse de 35 centimes du prix du gazole dès lundi 14 mars, et de 8 à 10 centimes concernant le SP 95 et 98. Une chute des prix qui ne sera pas seulement constatée dans les stations-service de son groupe : "Il y a un marché général et la dernière cotation ne porte pas le nom d'une enseigne".