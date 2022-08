Prix de l'alimentation : a-t-on atteint un pic ?

Saviez-vous que dans votre caddie se trouvent très souvent les cinq produits dont le prix a le plus augmenté ces derniers mois ? Ces produits de base coûtent 10 à 25% plus cher qu'il y a un an. La plus forte hausse revient à la volaille, avec près de 25% d'augmentation. Un père de famille paie 20 centimes de plus pour son paquet de poulet.