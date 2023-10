VIDÉO - Électricité : l'offre "Tempo" d'EDF permet-elle vraiment de faire des économies ?

Cette offre est particulièrement adaptée pour les clients qui surveillent leur consommation tous les jours, comme Brigitte. Cette dernière a mis en place des techniques pour ne pas payer trop cher les jours où les prix sont gonflés. "En zone rouge, on éteint les radiateurs la journée et on les fait marcher la nuit, explique-t-elle. Et puis si on a froid, on met un pull !" Le dimanche et les jours fériés ne sont jamais placés dans la zone rouge de surcoût. De quoi faire tourner sa machine à laver sans risquer une facture salée.