Prix de l'électroménager : des hausses record

Même si vous comptiez rééquiper votre cuisine, mieux vaut y réfléchir à deux fois. Les fours coûtent en moyenne 10 % de plus que l'an dernier, les réfrigérateurs +11 %, +7 % pour les robots et +4 % d'augmentation pour les lave-vaisselle et +2 % de plus pour les machines à café. Aucun produit électronique n'a été épargné par l'inflation. Et cela devrait durer encore longtemps. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.