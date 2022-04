Prix de l’énergie : ruée sur le bois de chauffage

Quentin Bertinier, livreur dans le Rhône, travaille beaucoup pour un mois d'avril. Ce client a décidé d'anticiper. Il achète aujourd'hui de quoi se chauffer pendant six mois quand l'hiver arrivera. Ce combustible reste bien meilleur marché que les énergies fossiles. Depuis 2015 par exemple, le fioul, l'électricité et le gaz sont systématiquement deux à trois fois pus cher que le bois, et ça devrait continuer.