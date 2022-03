VIDÉO - Prix du carburant : passer son permis de conduire va-t-il coûter plus cher ?

A "l’auto-école de Balzac", à Versailles (Yvelines), l’heure de conduite a aussi augmenté de deux euros depuis ce lundi 14 mars. En revanche, les formules de 20 heures ou 30 heures ne coûteront pas plus cher grâce à un simulateur de conduite. "On a décidé de faire aux élèves une heure de plus au simulateur, ce qui nous fait économiser une heure de plus en voiture donc économiser du carburant", explique Chaïma Abdelmalek, secrétaire de cette auto-école.