VIDÉO - Superéthanol : le carburant moins cher fait (plus que jamais) le plein

Pour Olivier Coudy, responsable de Green Auto Service et installateur de boitier bioéthanol, la tendance pourrait même s'accélérer dans les prochains mois, si le prix de l’essence et du gasoil augmentait à nouveau. Pour rappel, les boîtiers homologués par l’État ne peuvent être branchés que sur des voitures à essence.

Si les prix des autres carburants poursuivent leur retour à la hausse, "on va être submergé une fois de plus, comme au mois de janvier de l’année dernière, avec une grosse différence de prix entre l’éthanol et l’essence", assure Olivier Coudy dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il vient d’installer un boîtier dans la voiture d’un usager. L’opération prend une vingtaine de minutes et coûte 750 euros pour son modèle, mais selon ses calculs, il l’aura rentabilisé en moins d’un an.