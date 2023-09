VIDÉO - Vendre son carburant à perte : les stations sont-elles prêtes à cet effort financier ?

Aucun commentaire depuis samedi. Un silence qui en dit long. Les enseignes n’ont pas été consultées et se retrouvent, malgré elles, face à une mesure qui leur ferait perdre beaucoup d’argent, très rapidement. Vont-elles jouer le jeu ? Possible, si l’opération ne dure pas trop longtemps.

"Vous pouvez faire ça pendant une période donnée, et ensuite, vous pouvez capter des consommateurs ou des nouveaux clients, on voit que pour l'essence, les gens ont leurs habitudes. C'est vrai qu'une fois que vous avez décidé d'aller à une station, vous allez continuer à y aller, même si le prix redevient plus élevé. Donc c'est aussi commercialement intéressant", analyse l'économiste Anne-Sophie Alsif.