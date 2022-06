Prix de la viande : des hausses saignantes

Dans les rayons de cette grande surface, le steak est étiqueté à six euros, le poulet premier prix à plus de quatre euros. Alors, les clients ont dû changer leurs habitudes d'achat. "Je diminue la consommation de viande", assure une mère de famille. Toutes les viandes sont concernées, qu'elles soient rouges ou blanches. En un an, la hausse atteint plus 7% sur le bœuf, 6% pour la volaille, 3% pour le port et 9% pour l'agneau.