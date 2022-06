Prix, délais : pourquoi les ventes de voitures neuves sont au point mort

Dans les concessions automobiles, il n'est plus rare que les vendeurs attendent longtemps les clients. Acheter une voiture neuve est devenu plus rare qu'avant. Lorsqu'on interroge les automobilistes, on comprend très vite que le premier problème reste le prix. Aujourd'hui, une voiture neuve de catégorie moyenne coûte entre 25 000 et 30 000 euros. Chez un concessionnaire, cette cliente aimerait beaucoup acheter cette voiture hybride neuve qui coûte 31 000 euros. Pourtant, son porte-monnaie le lui interdit.