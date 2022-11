Prix des carburants : à partir de mercredi, la remise à la pompe baisse de 30 à 10 centimes par litre

En effet, dans cette station, voici les prix qui devraient s'afficher mercredi prochain : 1,86 euro pour le Sans Plomb 95 et 2,12 euros le litre de diesel. Car dès mercredi 16 novembre, les ristournes à la pompe de l’État et de Total vont baisser et passer à 10 centimes. Y aura-t-il assez de carburant dans les stations dans les prochains jours ?