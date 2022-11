Baisse des ristournes à la pompe : combien va coûter le carburant ?

Au 1er janvier, ce sera la fin définitive de ce dispositif. Il faut donc s'attendre à une hausse supplémentaire, plus de 2 euros le litre de sans-plomb 95 et 2,20 euros le litre de diesel, des prix qui vont aussi dépendre de la variation du cours du pétrole, d’une décision politique. Face à des prix qui pourraient s’envoler, le gouvernement va aider uniquement les gros rouleurs, une aide financière dont on ne connaît pas le montant, qui visera les travailleurs les plus modestes. Elle sera versée directement sur les comptes en banque des bénéficiaires.