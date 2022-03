Prix des carburants : certaines stations appliquent déjà la remise de 18 centimes

Une économie de 18 centimes encore insuffisante pour bon nombre d'automobilistes rencontrés dans la file d'attente. "C'est toujours mieux que rien. On voudrait que ça descende quand même un peu plus", confie l'un d'entre eux. "Ce n'est pas une mauvaise chose mais si ça pouvait encore baisser, on serait plus content", affirme un autre à notre micro.

Alors que certaines stations appliquent cette baisse avec un peu d'avance sur la date officielle du 1er avril prochain, d'autres ont déjà annoncé qu'elles auraient du retard, notamment les petites stations rurales.