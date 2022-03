Prix des carburants : comment les Français font face

Chez les transporteurs routiers, les chauffeurs adoptent l'éco-conduite. Ils accélèrent le moins possible et dès qu'ils le peuvent, ils laissent le camion en roue libre. Démonstration avec Thierry. "Je vais lever le pied. Je suis à 65 km/h, je ne consomme plus du tout une goutte de gazole. L'inertie avec la masse du camion fait avancer le camion". Pour le patron David, c'est devenu vital de faire attention, car l'augmentation du prix des carburants a creusé un trou gigantesque dans son budget. "Depuis un an, c'est 30% de hausse, soit pour mon entreprise plus de 100 000 euros chaque mois en plus".