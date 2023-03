VIDÉO - Prix du carburant : un an après, la fin des aides

Depuis, les ristournes ont progressivement disparu, remplacées par un chèque. En six mois, les prix ont augmenté. Le litre de sans plomb 95 est à 1,84 euro. Alors, pourquoi ce chèque s'arrête-t-il à son tour ? Récemment, le marché mondial du pétrole a ralenti et les prix à la pompe commencent à suivre. "Les prix à la pompe sont désormais relativement stables, et on attend une petite baisse", rapporte Sophie Méritet, économiste.