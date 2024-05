Jusqu'à 2,5 euros le litre : mais pourquoi l'essence est-elle toujours plus chère sur l'autoroute ?

Dans certaines stations-service présentes sur des autoroutes, le litre de carburant est parfois affiché à plus de 2 euros. Pourtant, il est généralement possible de trouver de l'essence moins chère à quelques kilomètres de ces autoroutes. Le 13H de TF1 vous explique pourquoi le carburant est aussi cher sur les autoroutes... et comment réaliser quelques économies.

De nombreux vacanciers chanceux ont pris la route ce mercredi pour profiter d'un long pont de cinq jours. Et celles et ceux qui empruntent l'autoroute ont probablement eu la mauvaise surprise de découvrir que dans certaines stations-service installées sur les aires de repos, le litre de carburant frôlait les 2 euros... voire les dépassait.

Sur une aire d'autoroute du Rhône visitée par les journalistes de TF1 pour le 13H, le sans-plomb 98 est par exemple affiché à 2,50 euros le litre. De quoi freiner certains automobilistes. "C'est indécent. À ce prix-là, c'est hallucinant", confie un conducteur. Sur l'autoroute, le carburant est en moyenne quinze centimes plus cher qu'ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qui justifie un tel écart de prix ?

Quelques astuces pour éviter les stations chères

D'abord, le prix des concessions sur autoroute s'avère élevé. Mais ce n'est pas l'unique raison. "Les stations sont ouvertes 24 heures sur 24. Il faut donc rémunérer les personnes qui travaillent dans ces stations", explique Salomée Ruel, professeure en management logistique à Excelia Business School. La spécialiste précise aussi que "la captivité des automobilistes" encourage les enseignes à proposer des prix élevés. "C'est très tentant, pour les distributeurs, de faire un peu de marge", souligne Salomée Ruel. D'autant plus lorsqu'une partie du pays est sur la route, comme en ce moment...

De plus, une fois à sec, on n'a pas toujours le choix et les automobilistes sont souvent contraints de s'arrêter sur une aire d'autoroute pour faire le plein. Alors, comment éviter ces stations chères ? Il est par exemple possible de remplir son réservoir avant de partir et d'entrer sur l'autoroute. On peut aussi quitter l'autoroute pour trouver de l'essence moins chère.

C'est justement à 2 km seulement d'une autoroute que les journalistes de TF1 ont dégoté des prix bien plus attractifs. Dans cette station, le plein de 40 litres coûte 6 euros de moins que sur l'autoroute. En revanche, si sortir de l'autoroute permet bien de faire quelques économies, il est conseillé de ne pas trop s'éloigner non plus. Comme le rappelait l'Union l'année dernière, dépasser les 10 kilomètres en dehors de l'autoroute peut vous faire perdre ce que vous gagnez à la pompe en consommation de carburant.

Il existe enfin une dernière astuce pour ne pas trop souffrir à la pompe : opter pour la route nationale, à condition de bien vouloir prendre son temps.