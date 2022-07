Prix des carburants : jusqu'où ira la baisse ?

Ce mardi, dans une station de Souzy (Rhône), le litre de sans-plomb 95 est à moins de 1,75 euro. Trois mois que cela n'était pas arrivé. Et ça fait du bien aux automobilistes. Même constat pour le gasoil, qui est à son plus bas niveau depuis deux mois. Les prix des carburants ne cessent de diminuer. Cinq semaines consécutives de baisse pour le gasoil, et six pour l'essence. Même dans les stations d'autoroute, réputées plus chères, les vacanciers aussi s'en rendent compte.