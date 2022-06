Prix des carburants : la ristourne de 18 centimes prolongée ?

L'essence très chère est donc devenue une habitude. Beaucoup de conducteurs ont d'ailleurs changé leur vie : "plus de sortie plaisir. On fait vraiment ce qu'on a besoin". Alors, on se pose tous les questions : doit-on s'habituer à un litre à plus de deux euros ? Les prix baisseront-ils un jour ? "Je pense que maintenant, on est parti et puis ça continuera comme ça" ; "Je pense qu'il sera difficile de trouver d'ici quelques mois des prix en dessous des deux euros. Je pense qu'on va tous s'y habituer", lancent deux automobilistes. Faire le plein est donc devenu une dépense très lourde et ça va durer. Dans les mois qui viennent, personne ne prévoit une baisse à la pompe.