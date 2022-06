Prix des carburants : la ristourne prolongée jusqu'à la fin de l'année ?

Pour aider les consommateurs, le gouvernement a mis en place début avril une remise à la pompe de 18 centimes. Et cette réduction est partie pour durer plus longtemps que prévu, jusqu'à la fin de l'année minimum. C'est pour répondre à l'évolution des prix des carburants. Les experts sont unanimes : aucune baisse n'est prévue dans un futur proche, comme l'explique Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste à la BDO France (Cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable).