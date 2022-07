Prix des carburants : une baisse durable ?

Cette tendance à la baisse devrait être interrompue pendant les prochains week-ends de chassé-croisé. "On va avoir un pic cet été parce qu'il y avait une augmentation de la consommation avec les vacances. Et il y en aura encore cet hiver. Avec la baisse des températures, il y aura plus de demande. Une fois ces pics passés, on sera sur une tendance baissière du prix du pétrole", a expliqué Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste au cabinet BDO France.