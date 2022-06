Prix des carburants : voici combien vos trajets en voiture vous coûteront en plus cet été

En un an, soit depuis les dernières, grandes vacances, le litre d'essence a augmenté de 53 centimes, celui de gazole de 62 centimes. Une augmentation vertigineuse qui va se répercuter mécaniquement sur le coût des vacances. Un voyage entre Lille (Nord) et Capbreton (Landes), un périple de 967 kilomètres (soit un des plus longs trajets directs possibles dans l'Hexagone), coûtait en moyenne 110 euros d'essence à l'été 2021. Cette année, le même voyage coûtera 148 euros, soit 38 de plus. Constat analogue pour les 783 kilomètres qui séparent un Strasbourgeois (Bas-Rhin) des plages du Grau du Roi (Gard) : ils lui coûteront cette année 31 euros de plus que l'été dernier.