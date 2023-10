VIDÉO - Prix des courses : les trop rares bonnes surprises du panier mensuel de TF1

Notre ticket de caisse a, lui aussi, augmenté par rapport à septembre. Sans les pommes, absentes des étals lors de notre venue au magasin, nous avons payé 60,46 euros nos courses, soit 1,16 euro de plus. Comment expliquer que les prix ne diminuent toujours pas ? Selon Emily Mayer, directrice des études de l'Institut Circana," il n'y a pas de mouvement global de baisse parce qu'il y a encore de multiples facteurs de tensions sur certaines matières premières, et surtout sur l'énergie qui reste durablement plus chère. C'est pour ça qu'on ne voit pas de baisse globale et marquée des prix".

Selon cette experte, il faudra encore attendre la fin des négociations entre les enseignes et les industriels pour voir les prix éventuellement diminuer. Pas avant janvier ou février donc, un horizon encore bien lointain.