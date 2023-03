Supermarchés : pas assez de produits sains dans les paniers anti-inflation ?

Pour l'UFC-Que Choisir, parmi les enseignes qui, sous la pression du gouvernement - qui a finalement renoncé à leur imposer un dispositif commun -, proposent une sélection de produits à prix bloqués, certaines en abusent dans un but commercial. "Une enseigne, par exemple, dans ses 150 produits, avait proposé pas moins de huit alcools différents (vodka, whisky, rhum, pastis, bière...). Pour les enfants, un choix de sodas classés Nutri-Score C, D ou E, des chips, des cacahuètes diététiques, et une absence de fruits et légumes frais", raille Olivier Andrault, chargé de mission alimentation au sein de l'association.