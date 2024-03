Malgré la concurrence, la fraise française pourrait être la reine de la saison

C'est une conséquence très concrète du changement climatique. Cette année, certains fruits vont sans doute être plus rares et donc plus chers. C'est déjà le cas des fraises.

La fraise espagnole est d'habitude très bon marché. Mais ces derniers temps, son prix n'est plus aussi attractif. Dans les étals de grandes surfaces, elle est affichée à cinq, six, voire huit euros le kilo. C'est un prix proche, désormais, des fraises françaises vendues juste à côté dix euros le kilo. De nombreux consommateurs sautent le pas, n'hésitant pas à rajouter quelques centimes de plus pour consommer bleu blanc rouge. Que s'est-il passé ?

Quand ces capacités de production diminuent, c'est automatiquement les prix qui flambent, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour tous les consommateurs Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation

Les fraisiculteurs espagnols que nous avons contactés ont expliqué avoir subi de fortes intempéries, des trombes d'eau suivies de forte chaleur. Ce climat favorise l'humidité et l'apparition de champignons, d'où une baisse de la production. Les changements climatiques pourraient bouleverser, d'année en année, la culture de fruits dans le pays. "La production de fruits et légumes nécessite, par principe, beaucoup d'eau. Donc quand l'accès à l'eau devient plus difficile, ce sont les capacités de production qui diminuent. Et quand ces capacités de production diminuent, c'est automatiquement les prix qui flambent, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour tous les consommateurs", explique Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation.

Mais c'est peut-être une aubaine pour les producteurs français, qui peuvent mettre en avant leurs fraises. Avec ces températures élevées, elles sont arrivées, cette année, avec deux semaines d'avance. "L'année dernière, à cette époque, elles étaient très vertes. Cette année, elles sont déjà rouges", montre une productrice de fraises dans la vidéo en tête de cet article. Pour la filière, la bataille est relancée. Seul problème, un autre concurrent de taille tente de se faire une place sur ce marché : des fraises en provenance du Maroc, cette fois, à trois euros le kilo en moyenne.