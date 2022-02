Prix des pâtes : une hausse spectaculaire

Et si les pâtes devenaient un produit de luxe, au point de faire des stocks ? Cet internaute a anticipé la flambée des prix. La hausse est bien réelle. C'est même le produit alimentaire qui a le plus augmenté en un an, plus de 7% en moyenne, loin devant les huiles et les légumes. Dans les rayons des supermarchés, certains clients commencent à s'en apercevoir.