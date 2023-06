VIDÉO - Péages trop chers : Vinci fait un geste, APRR et AREA embrayent

Bientôt l'été, et vous allez être nombreux à faire ce geste sur la route des vacances : payer le péage. Et cela coûte cher, beaucoup trop selon les automobilistes interrogés par TF1 dans le reportage ci-dessus : "C'est énorme, ça n'arrête pas d'augmenter et pour nous, c'est vraiment compliqué de suivre", lâche une conductrice, quand un motard n'hésite pas à parler de "racket" et dit ne pas voir "quelle est la qualité du service qui augmente". "Depuis que je conduis, ça fait quand même une paire d'années, je ne l'ai jamais vu baisser", lance un autre. "Et à mon avis, ce n'est quand même pas normal".