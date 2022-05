Vacances d'été : voici les villes les plus chères pour louer une voiture

Selon le comparateur de location de voitures Carigami, le coût moyen d’une voiture de location pour une semaine entre le 1er et le 31 août s’élève à 369 euros sur le territoire français. Un prix en hausse de près de 41% par rapport à 2019, en raison de "la faible production de véhicule neufs suite à une pénurie de microprocesseurs", une des conséquences de la crise du Covid-19. Avec la hausse du prix de l’énergie, l’impact chez les vacanciers risque d’être notable.

À l’échelle locale, la ville de Biarritz demeure en tête du classement des villes les plus chères pour louer un véhicule. Selon Carigami, il faut débourser en moyenne 505 euros pour une location d’une semaine. Les villes de Nice (496 euros) et d’Ajaccio (445 euros) figurent sur la deuxième et troisième marche du classement. La Corse, destination prisée par de nombreux touristes, est également représentée par Figari (429 euros) et Bastia (408 euros) dans le classement des 10 villes les plus chères pour la location d’une voiture.