Vêtements : pourquoi les Français désertent les magasins

Tout le secteur de l'habillement est en crise. En dix ans, les ventes ont plongé de 20%. Et cette année, un autre facteur aggrave la situation. Avec des températures bien au-dessus des moyennes de saison, les Français ont repoussé leurs achats de vêtements d'hiver : "Il ne fait pas froid donc j’attends le dernier moment", "vu les changements de température, on ne sait plus trop quoi acheter !".