Prix du carburant : ces astuces qui vous feront faire des économies sur la route des vacances

Au volant, il est conseillé de privilégier une conduite régulière. Il est nécessaire d’éviter accélérations et freinages brusques. "Au lieu de freiner, il faut lâcher l’accélérateur plus tôt pour ne pas freiner fort au dernier moment. Quand on redémarre, on va essayer d’accélérer plus tôt, mais moins fort", nous explique un moniteur d’auto-école de la région parisienne. Autre conseil de l’expert : dès que vous êtes à l’arrêt ou immobilisé un petit moment, coupez le moteur sauf si celui-ci est froid.

Pour atténuer sa consommation sur l’autoroute par ailleurs, mieux vaut baisser un tout petit peu la vitesse : le régime idéal, c'est entre 1500 et 2000 tours par minute.