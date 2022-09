Prix du carburant : des aides en hausse... mais jusqu'à quand ?

Le gouvernement a finalement décidé de prolonger et d'amplifier son dispositif de soutien de la consommation de carburant, en portant la remise à la pompe à 30 centimes le litre à partir du 1er septembre, finalement sans distinction de catégories de rouleurs. Ce sont donc tous les conducteurs de véhicules de métropole qui verront directement s'afficher le prix comprenant la remise dans leurs stations-services. La baisse sera légèrement moindre en Corse et dans les Outremers, où la TVA est également soit plus faible, soit nulle.