VIDÉO - Pyrénées-Atlantiques : cette station-essence est restée figée en 1986 (ses prix aussi)

Les parents de Pascal tenaient l’épicerie et la forge du village. Ici, les habitants venaient même passer leurs appels. L’épicerie, ouverte 7j/7, faisait évidemment office d’auberge. "C’était dans la convivialité et on prenait le temps de vivre surtout", raconte encore le propriétaire. À notre tour, prenons le temps d’admirer ces vieilles pompes à essence qui nous racontent la vie et l’histoire de ce village rural.