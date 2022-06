Prix du carburant : très chères vacances en camping-car

Deux couples reviennent d'Andalousie, un périple de 3 000 km qui leur a coûté 200 euros de plus que prévu par véhicule. "Ce qu'on dépense en carburant, on ne le dépense pas au restaurant", explique le mari. Avec une consommation de 10 litres/100km, un couple de Lyonnais aussi a vu la différence. "On faisait dans les 140 euros à peu près. Là, on est sur 190 euros" ; "On ne fait pas des allers-retours pour rien", ont-ils affirmé.