Carburants : les pétroliers encouragés à proposer des remises à la pompe

"On va essayer de faire faire un geste diesel !". Cette petite phrase a bien failli échapper aux caméras lors de la visite d'Emmanuel Macron au marché de Rungis ce mardi matin. "Je pense que c'est important, dans une période où on a besoin d'accompagner nos compatriotes et en particulier celles et ceux qui travaillent", a détaillé le président. Ceux qui travaillent justement, et qui font des pleins parfois à plus de deux euros le litre selon les stations.